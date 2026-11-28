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Пътят Русе – Разград е частично затворен заради катастрофа между два автомобила. Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче. Движението се осъществява само в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция". Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

По първоначална информация румънски автомобил „Мерцедес", пътуващ в посока Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши". Зад волана на джипа е бил 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували трима души – мъж, жена и дете. Роднинските им връзки все още се изясняват. Шофьорът на автомобила и детето са транспортирани в болница за уточняване на здравословното им състояние.

Пробите за употреба на алкохол на двамата водачи са отрицателни.

На мястото на произшествието се извършва оглед, като за чуждестранните граждани е осигурен преводач, допълни Илияна Георгиева, цитирана от БТА.