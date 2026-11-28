Криминалисти от РУ-Пазарджик са задържали крадеца, успял да отмъкне кутия с дарения, предназначени за лечението на болно дете. Кутията бе оставена на автогарата в областния град и изчезна преди ден, но благодарение на бързата намеса на криминалистите, крадецът е установен и задържан.

В хода на оперативните действия органите на реда са установили, че апашът е автор и на други две кражби. В началото на седмицата в РУ-Пазарджик е получен сигнал от ръководството на автогарата в областния град.

От там информирали органите на реда, че неизвестен е проникнал в павилиона за хранителни продукти и напитки в сградата на автогарата и незабелязано отмъкнал кутия за дарения.

Тя била предназначена за събиране на средства за лечение на дете. За работа по случая бил сформиран екип от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик.

Не след дълго полицаите попаднали в дирите на извършителя. Той се оказал 17-годишен младеж от пазарджишкия квартал „Изток". Момчето е стар познайник на органите на реда, с криминални регистрации и за други извършени от него кражби.

В хода на работата с него криминалистите установили, че тийнейджърът е автор и на още две посегателства – на кутия за дарения от търговски обект в квартал „Запад" и раница, която била оставена на пейка от млада жителка на областния град.

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа. С него работят разследващ полицай и инспектор „Детска педагогическа стая". Водят се преписки, които ще бъдат докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик.