Актьорът Валери Йорданов е бил приет в лечебно заведение. Това стана ясно от негова публикация във фейсбук.

На снимки се вижда, че кракът му е силно подут и бинтован.

Във видео, споделено от него, той казва:

"Много бих искал да кажа нещо да едно директорче. Господине, във всичките последни заповеди, които пишете към мен и нареждания, се използва думата "трудоустройване". Да ви разясня само. Думата "трудоустройване" означава да ме оставите в същото предприятие, но на друга длъжност", казва той.

"Обръщам се към теб, освен че предстои още едно дело, което вече ще е лично към теб, не към театъра, зад чиято маска се криеш. Ти не можеш да ме трудоустроиш. Не можеш да ми забраниш да упражнявам професията си. Това могат да го направят Господ и аз", добави актьорът.

"Господине, следващият път като ми пишете, че ви обиждам и наранявам достойнството на предприятието, прегледайте всичките материали, които съм качвал и вижте къде критикувам предприятието. Навсякъде ти си на първо място. Унищожихте го. А ти мен не можеш да ме унищожиш, аз тази професия ще я упражнявам. Само че ти и още един човек, оттук нататък не, вън, аут", заявява още Йорданов.

Ето какво гласи публикацията му:

Преди 10 дни...

Вчера: "Тоя.. ще живее... докато умре!" /любима реплика от Ерик Богосян/.

Днес: "Някои хора... и в десет кладенеца да ги цопнеш... като Видрите са - не замръзват." /Йордан Радичков/.

Утре: "Бурята учи... Не тичай." /Ямамото Хагакуре/.

С детско нетърпение чакам да изляза от тук и да се уверя - дали НАИСТИНА едно лице е завело Дело от "името на театъра", срещу решението на НЕЛК, че имам право да съм артист..? /много въпроси, на които никой не отговори 4 години, ще бъдат отново зададени/. "По буквата на Закона.", цитирам лицето...