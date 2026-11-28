Голямата коледна елха ще грейне в Старата столица в понеделник на 30 ноември. Със запалването на светлините започват и празничните събития от коледния културен календар в най-вълшебния месец от годината.

Велико Търново кани най-малките в 17 часа, за да посрещнат Дядо Коледа. Заради ледената прогноза обаче празникът ще е в залата на общината. За настроението на децата ще се погрижат актьорите от Държавен куклен театър – Габрово, с коледния спектакъл „Дядо кой?".

Местата в залата са запазени само за децата, създадена е необходимата организация за посрещането и изпращането им, уточняват от местната управа.

Около 17:30ч. - веднага след кукления театър, пред сградата на Общината ще бъдат запалени коледните светлини, ще грейне и голямата елха.

Вечерта ще продължи с официалното откриване на Коледното градче в парк „Марно поле". Базарът ще работи всеки ден до 31 декември от сутрин до вечер.

Тази година Велико Търново посреща Коледа с още една специална и уникална елха, изработена от близо 6000 цветни плетива, ръчно сътворени от хора от цяла България и различни краища по света. 10-метровата плетена елха се извисява на входа на Централния пазар, изработката й е на финал, а откриването й е на 4 декември от 16 ч. Идеята е на майсторката на художественото плетиво Татяна Касети и се реализира с подкрепата на Общината.