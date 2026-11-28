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Мюсюлманското изповедание остро се противопоставя на изказване на политическия анализатор и социолог проф. Иво Христов в ефира на Дарик радио, в което се твърди, че Християнството и Ислямът са врагове. Това заявяват във фейсбук публикация от Главното Мюфтийство.

Ето какво още казват оттам:

Приемаме за недопустимо чертаенето на разделителни линии между двете религии, още повече, когато и двете Свещени книги съдържат редица примери с призиви за взаимно уважение и толерантност. Историята познава конфликти, но нито една религия не е враг на друга.

Изразяваме тревога от факта, че авторите на подобни тези ги изричат необезпокоявано, многократно и без ответна реакция в национален ефир.

Още по-недопустимо е подобни внушения да се правят от университетски преподавател, когато академичната среда изисква безпристрастност.

Подобни изказвания не допринасят за обществения дебат. Те водят до противопоставяне. Отговорността на публичните личности е да изграждат мостове, а не да насаждат разделение.

Мюсюлманското изповедание призовава отговорните институции за проверка на случая и недопускане на прояви, при които употребата на език на омразата се превръща в практика.