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Възможностите за финансиране на спортните клубове, програмите на Министерството на младежта и спорта (ММС), средствата за спорт в проектобюджета за 2027 г. и подобряването на спортната инфраструктура бяха сред основните теми на среща между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-министър Мария Цветкова и представители на спортната общност в Бургас.

В срещата участваха кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров, заместник областните управители Георги Маджаров и Веселин Анестиев, както и бившият национален футболист Златко Янков.

Срещата е част от инициативата на Министерството на младежта и спорта за пряк диалог със спортните клубове и запознаването им с възможностите за държавна подкрепа, действащите програми и финансовите параметри в сферата на спорта.

„За мен е важно да се срещаме със спортните клубове, да чуем какви са проблемите им и от какво имат нужда. Не можем да търсим решения, без да познаваме реалната ситуация на място. Нашата задача е да работим заедно със спортната общност и да създаваме условия за развитието на спорта", заяви министър Енчо Керязов.

По време на разговора бяха представени действащите програми на ММС, условията за кандидатстване и възможностите за финансово подпомагане на спортните организации.

Министърът акцентира върху предвиденото увеличение на бюджета на ведомството с близо 20%, като посочи, че спортните клубове в страната ще получат с 30% повече финансиране.

„Няма как да очакваме добри резултати, ако състезателите нямат необходимите условия за подготовка. Подкрепата за клубовете, инвестициите в спортна инфраструктура и възможностите за повече деца и млади хора да спортуват трябва да вървят ръка за ръка. Важно е да търсим решения в партньорство с общините и спортните организации", допълни Керязов.

Министърът заяви готовност на ведомството да си сътрудничи с Община Бургас за подобряване на спортната инфраструктура в града.

„Винаги сме готови да помогнем и сме в диалог с Община Бургас. Насреща сме дотолкова, доколкото са възможностите на Министерството на младежта и спорта. Бургас заслужава да има стадион и лекоатлетическа писта", подчерта той, цитиран от пресцентъра на ММС.

По думите му подобни съоръжения са необходими не само в малките населени места, но и в големи градове като Бургас, където има национални състезатели, които се нуждаят от подходящи условия за тренировъчна дейност.

Сред въпросите, поставени от представителите на спортната общност, бяха изграждането на лекоатлетическа писта в зала „Арена Бургас", стопанисването на спортните бази и изграждането на нов градски стадион.

В дискусията се включиха представители на различни спортове, сред които вдигане на тежести, борба, лека атлетика, колоездене, карате, шахмат и ветроходство.

Заместник-министър Мария Цветкова представи възможностите за финансово подпомагане на спортните клубове, разясни действащите програми на министерството и механизмите за подкрепа на тяхната дейност. Тя постави акцент върху целесъобразното разпределение на публичните средства и инвестициите в спортна инфраструктура.

„Финансирането на инфраструктурни проекти за ремонт и модернизация на спортни обекти трябва да става по целесъобразност – там, където има развити спортни клубове", подчерта Цветкова.

В рамките на посещението си министър Енчо Керязов и заместник-министър Мария Цветкова, заедно със заместник областните управители на област Бургас, провериха състоянието на лекоатлетическата писта в спортен комплекс „Славейков".

За обновяването на съоръжението Община Бургас има сключен договор с Министерството на младежта и спорта по програмата за споделено финансиране на ведомството.

В края на срещата министър Керязов благодари на участниците за ангажираността и активния диалог.

От ММС посочват, че разговорите със спортните клубове и местните власти в страната ще продължат, за да бъдат установявани реалните потребности и да се търсят възможности за подкрепа и развитие на българския спорт.