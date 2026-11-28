"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител на Разград Айлин Башева задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението заради катастрофата на главния път Е-70 Русе – Разград. Това съобщиха от областната администрация.

Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче, където движението се осъществява само в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция". На място работят също служители на пожарната и екипи на Спешна помощ.

По първоначална информация румънски автомобил „Мерцедес", пътуващ към Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши", управляван от 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували трима души – мъж, жена и дете. Роднинските им връзки все още се изясняват. Шофьорът на автомобила и детето са транспортирани в болница за уточняване на състоянието им.

Пробите за употреба на алкохол на двамата водачи са отрицателни.

От областната администрация призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват указанията на полицейските служители, пише БТА.

Заради влошаващата се метеорологична обстановка водачите трябва да съобразяват скоростта си със зимните пътни условия и да поддържат безопасна дистанция.