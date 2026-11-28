МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" установяват, че най-честото нарушение на тираджиите е пренатоварване - то съставлява 40% от всички нарушения в специализираната контролна акция.

В рамките на два дни са проверени 118 тежкотоварни автомобила. Съставени са 38 акта, от които 15 за претоварване, 8 за техническа неизправност, 8 за тахографски нарушения, 4 за липса на валидна карта за квалификация, 2 за превишаване на времето за управление и 1 за липса на заповед при превоз за собствена сметка, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Акт е съставен при почти всеки трети проверен автомобил. Точките за контрол са определени въз основа на данни от Националното тол управление за концентрация на тежкотоварни автомобили с вероятно претоварване.

Акцията е част от предприетите мерки за засилване на контрола върху тежкотоварния транспорт, обсъдени в рамките на координацията между институциите, ангажирани с пътната безопасност. По разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев през последните дни беше засилено взаимодействието между контролните органи с цел ограничаване на нарушенията, които създават риск за безопасността на движението и водят до ускорено износване на пътната инфраструктура.

„Със съвместните действия на ИА „Автомобилна администрация" и МВР даваме ясен сигнал, че контролът ще бъде безкомпромисен. Нашата отговорност като институции е да гарантираме спазването на правилата, а отговорността на превозвачите е да не допускат нарушения. Безопасността не подлежи на договаряне и не може да бъде въпрос на икономическа целесъобразност", заяви министър Георги Пеев, цитиран в прессъобщение на МТС по повод началото на съвместната контролна акция.