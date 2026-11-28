Множество автомобили в страната продължават да са с летни гуми и при започналия снеговалеж пътищата са пълни със закъсали превозни средства, съобщи за "24 часа" членът на управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов.

Той лично е направил множество снимки и видеоматериали, минавайки по второкласния път Плевен-Ловеч.

По закон с летни гуми не може да се кара след 15 ноември. На 16 ноември със заповед на регионалния министър бе обявено началото на зимното поддържане на пътищата, което означава, че пътноподдържащите фирми трябва да са в готовност да чистят снега по пътищата и да опесъчават. По правило обаче това не става веднага след като започне да пада снегът, а при натрупване на снежна покривка.