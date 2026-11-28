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Обилен снеговалеж започна в Русе след продължителни дъждове. Снежната покривка в града вече достига около 3 сантиметра, а видимостта е намаляла до 600 метра. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. Към момента няма информация за пътни инциденти или проблеми, свързани с метеорологичните условия, съобщи областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров.

За изминалото денонощие до 7:16 ч. тази сутрин в Русе са измерени 9,9 литра дъжд на квадратен метър. Оттогава до ранния следобед са паднали още 8,3 литра на квадратен метър.

По данни на хидрометеоролозите след 11:00 ч. дъждът е започнал да преминава в смесени валежи от дъжд и сняг, а от 13:10 ч. е завалял само сняг. Това е довело и до намаляване на видимостта.

Вятърът е от изток-североизток. Между 10:05 и 12:10 ч. скоростта му е достигала 14-18 метра в секунда с пулсации, а към момента е до 12 метра в секунда. Измерената температура е 0,3 градуса.

Хидрометеоролозите отбелязват, че количеството на валежите, паднали в Русе още преди последното денонощие, вече е надхвърлило средномесечната норма.

Очаква се валежите да спрат през нощта и в ранните часове на утрешния ден.