"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заложеният бюджет е катастрофа за страната, тъй като за първи път от 2012–2013 г. насам води до обедняване на хората. Намалени са и средствата за изграждането на пътя Видин–Ботевград. Това заяви във Видин лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев след среща с членове и симпатизанти на партията.

В дискусията са участвали над 100 души, които са поставили въпроси, свързани с поскъпването на живота, липсата на инвестиции и сроковете за завършване на пътната отсечка Видин–Ботевград. Основните теми на срещата са били предстоящият бюджет, икономическата обстановка и местните избори.

Василев заяви, че „Продължаваме промяната" отново ще постави въпроса за финансирането на пътния обект при обсъждането на Закона за държавния бюджет.

Той припомни, че в бюджета за 2024 г. са били предвидени 204 млн. евро за работата по трите лота на трасето, докато в настоящия проект са заложени 62 млн. евро. Сумата е по-ниска дори от първоначално предвидените 68 млн. евро.

Като основни мерки за икономическото развитие на региона Асен Василев посочи завършването на пътя, изграждането на газова връзка за индустриалната зона и развитието на енергийни възможности, включително използването на геотермална енергия.

По думите му проектът за геотермална енергия е бил включен в Плана за възстановяване и устойчивост, но впоследствие е отпаднал.

За да се върнат хората в региона, са необходими добре платени работни места, добра болница и качествено образование, подчерта Василев.

Лидерът на „Продължаваме промяната" коментира и предвиденото увеличение на доходите с 5%, което според него не обхваща всички заети в държавния сектор. Той съпостави този ръст с отчетената през миналия месец инфлация от 6%.

Заложеното увеличение на пенсиите е 7,8%, но 1,2 милиона пенсионери ще останат под линията на бедност, заяви Василев. Той посочи, че от 1 юли е предвидена пенсия от 374 евро при линия на бедност от 443 евро.

Василев обърна внимание и на поскъпването на природния газ, електроенергията и хранителните продукти. Според него високите цени на природния газ ще увеличат разходите на оранжериите, което впоследствие ще се отрази и на цените на зеленчуците и останалите хранителни продукти.

По думите му в проектобюджета липсват антикризисни мерки. Като пример той посочи отпадането на възможността училища, църкви, детски градини, студентски общежития и читалища да плащат електроенергията по цени за битови потребители, вместо по промишлени тарифи.

От „Продължаваме промяната" предлагат тази възможност да бъде възстановена.

„Най-добрата антиинфлационна мярка е доходите да растат по-бързо от цените", заяви Асен Василев, цитиран от БТА. Той допълни, че през 2022, 2023 и 2024 г. ръстът на доходите е изпреварвал поскъпването.

Според лидера на „Продължаваме промяната" е необходимо да бъде изготвен нов бюджет от нов финансов министър.