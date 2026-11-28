Жителите на димитровградското село Бодрово и околните села се обявиха против идеята в близост до тях да се изгражда завод за барут. Това се случи на среща на хората с местната управа и инвеститора, представен от Петър Василев, чиято фирма „Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД участва с 30% в дружеството, което планира да направи инвестиция в размер на 250 млн. евро.

Срещата беше изключително емоционална и местните хора не криеха гнева си.

"Не ви искаме, постройте си завода в Турция", написаха местни хора във фейсбук страницата "Красиво Хасково". Точно там беше пуснат и откъс от срещата.

"С каква съвест идвате на таза плодородна земя", попита жена от село Езерово. "Ходете си в Турция, не искаме да ви слушаме", викаха хората в залата. Според тях Езерово щяло да произвежда "единственото сирене с барут". Хората споделиха, че освен мандри и овце, в района се произвежда и вино. И то щяло да бъде с барут.

"Къде ще изгоните овцете на Езерово?", питаха местните.

"Тук има 86 тракийски артефакти, къде ще ги извозите", възмущаваха се още те. На срещата беше и кметът на Димитровград Иво Димов и областният управител на Хасково.

Димов обясни, че за него като кмет били важни инвестициите. Хората го прекъсваха, че говорят за завода. "Ако се спазят всички гарантирани от държавата безопасност и екология и пълна прозрачност, на това което ще се случи, тогава въпросите, имат отговори", каза кметът.

"Вие кмет на кого сте - на гражданите ли сте?, прекъсваха го местните. "Не искаме нито жилото, нито меда", контрираха те. И го питаха откога знае за това намерение. Димов обясни, че знаел от 18 ноември, когато го обяви правителството.

Преди ден кметът на Димитровград обяви на заседание на Общинския съвет, че заводът, чието изграждане е планирано на терен от около 1300 дка бивш военен полигон, ще бъде разположен на безопасно разстояние от населеното място.

За инвестицията преди дни подробности съобщи и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той посочи, че държавата ще има пряко акционерно участие в него от близо 50 процента, без да се налага пряко финансово финансиране от бюджета.