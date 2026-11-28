С пълно мнозинство European Democrat Students (EDS) прие резолюция, внесена по предложение на Младежи ГЕРБ (МГЕРБ), относно сигурността на футболните привърженици и борбата с насилието по европейските стадиони.

Резолюцията е предложена от народния представител от ГЕРБ-СДС Стефан Арсов и председателя на МГЕРБ-София Никола Скорчелиев, които участват в съвета на най-голямата младежка организация на Европейската народна партия (ЕНП) в Брюксел.

Повод за документа е нападението над български футболни привърженици преди срещата с „Олимпик Марсилия" на 26 ноември, при което пострадаха 11 български граждани. Част от тях са получили наранявания, наложили болнична помощ.

С приетата резолюция EDS настоява френските власти незабавно да установят самоличността на всички участници в нападенията и да проведат пълно, независимо и прозрачно разследване. Организацията призовава извършителите да бъдат подведени под наказателна отговорност, а пострадалите да получат справедливост и обезщетение. Поставено е и искане да бъдат изяснени действията на органите на реда и организацията на сигурността по време на инцидентите, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

„Нашето послание е ясно: Българските граждани не са сами, а насилието не може да остава без последствия! Не сме в Европа само за да присъстваме, а за да поставяме важните въпроси, да защитаваме интересите на България и да настояваме за конкретни действия", коментира Стефан Арсов.

„Гордея се, че българската позиция получи единодушната подкрепа на европейското студентско семейство! Българският глас има значение!", заяви Никола Скорчелиев.