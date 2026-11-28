"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана на територията на община Царево заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка.

Жителите са призовани да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито, както и местата в близост до дървета. Причината е прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение, съобщава Нова тв.

Към момента обстановката в района е нормална, но се очаква в нощта срещу неделя вятърът и морското вълнение да се усилят. Има и вероятност от заледявания по общинската пътна мрежа в районите на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От местната администрация призовават гражданите да бъдат внимателни и да спазват препоръките за безопасност.