В Русе и по пътищата между населените места в общината екипите за зимно поддържане почистват снега и обработват настилките срещу заледяване. 17 машини на „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД са на терен по градските улици и булеварди. В обработките на общинските пътища между населените места фирма „Берус" се е включила с част от подготвените 16 машини.

„Пътинженеринг" също работи с част от наличните за зимно поддържане 19 машини по републиканската пътна мрежа в региона, включително входно-изходните участъци на Русе.

Приоритетно се обработват главните улици и булеварди, трасетата на градския транспорт и подходите към лечебните заведения, след което работата продължава по второстепенната улична мрежа в кварталите.

Настилките в парковете и градините в Централна градска част, Младежкия парк и Парка на възрожденците се обработват от екипите на ОП „Паркстрой". Предприятието има готовност да подпомага снегопочистването по уличната мрежа при необходимост.

До момента в Община Русе не са постъпили сигнали от населените места в общината за бедстващи граждани и проблеми, свързани със зимната обстановка. В града са получени няколко сигнала за паднали клони вследствие на силния вятър, които са отстранени от екипи на Пожарната служба.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през съботния ден, 28 ноември, температурите ще продължат да се понижават, а североизточният вятър ще се усилва. Очакват се образуване на снежна покривка, навявания и намалена видимост в откритите участъци. Застудяването създава опасност от заледяване, особено привечер и през нощта. Валежите ще продължат и през нощта срещу неделя.

За 29 ноември НИМХ издава жълт и оранжев код за значителни снеговалежи с натрупване на снежна покривка и силен, временно бурен североизточен вятър в страната. В сила е и предупреждение от първа степен за отрицателни максимални температури.

Община Русе призовава гражданите да пътуват само при необходимост и да не потеглят с автомобили без зимни гуми и необходимата подготовка за зимни условия. Водачите следва да се движат със съобразена скорост, да спазват безопасна дистанция и да не изпреварват снегорините по време на работа. При паркиране е необходимо да се оставя достатъчно място за преминаване и маневриране на снегопочистващата техника, за да могат екипите да достигат до повече участъци.

Повишено внимание е необходимо и при придвижване пеша, особено по стълби, наклонени терени и хлъзгави настилки. При силен вятър е препоръчително да се избягват места с нестабилни конструкции.

Сигнали за опасни участъци и проблеми, свързани със зимната обстановка, могат да се подават на телефон 082/820 111, а при непосредствена опасност за живота и здравето — на 112.