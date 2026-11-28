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Заради лека катастрофа движението по пътя Плевен – Ловеч се осъществява в едната пътна лента, съобщи БТА.

Пътнотранспортното произшествие е станало между 26-ия и 28-ия километър след разклона за село Слатина, община Ловеч. Работи лентата от Плевен за Ловеч. Няма пострадали, но все още се чака техника да отмести едното превозно средство. "Когато това стане, за минути движението ще бъде спряно изцяло", обясни говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

След изтеглянето на превозното средство движението ще бъде възстановено.

Пътищата в Ловешка област са проходими при зимни условия по последна инфирмация. Движението през Троянския проход е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона заради обилен снеговалеж.