Общо 11 български граждани са пострадали

Военнотранспортният самолет „Спартан" ще бъде изпратен в Марсилия, за да прибере пострадалите българи при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия" и „Левски София". Той ще осигури завръщането им в България, след като получат лекарско разрешение за изписване и ако се нуждаят от съдействие за пътуването, съобщиха от Министерството на външните работи. По-рано от правителството съобщиха пред Нова тв, че самолетът е в пълна готовност да ги прибере, когато това е възможно. Разпореждането е на военния министър.

Общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите. Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима от тях все още са в болница, като двама остават под лекарско наблюдение. Състоянието им продължава да се проследява.

След необходимите прегледи ще бъде преценена възможността за изписване и пътуване на пострадалите.

От момента на постъпване на първите сигнали за инцидентите българските институции са в постоянна координация и оказват съдействие на пострадалите и техните близки.

Генералното консулство на България в Лион е приемало денонощно сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с френските компетентни институции. Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети българските граждани и да разговаря с тях и с лекуващите ги лекари.

На всички български граждани, които са имали нужда, е оказано съдействие за транспорт до летището в Марсилия. Генералният консул на България в Лион, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж следят развитието на случая и съдействат на място според нуждите на гражданите.

МВнР поддържа контакт с френската страна и е изпратило нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

По-рано стана ясно, че трима български граждани остават в болница след нападението над фенове на „Левски" на стадиона в Марсилия. Един от пострадалите е настанен в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Другият е с по-лека травма и е пожелал да остане под лекарско наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан. Третият е придружител и не е под лекарско наблюдение.

Състоянието на пострадалите е било определено като стабилно. Предстоеше лекарите да преценят дали единият от ранените, Виторио, може да бъде изписан и дали травмите му позволяват да пътува със самолет.

Междувременно български фенове, станали свидетели на агресията, се прибраха в страната и разказаха за случилото се. Част от тях определиха нападението като продължително и организирано насилие, а не като кратък сблъсък между агитки.

От „Левски" заявиха, че инцидентите са можели да бъдат предотвратени, и обвиниха делегата на УЕФА, съдиите и местните власти, че са отказали да забавят или прекратят срещата въпреки насилието по трибуните. Клубът официално поиска от Европейската футболна централа да присъди служебна загуба на „Олимпик" (Марсилия) и да провери действията на официалния делегат на двубоя.