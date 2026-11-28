Над 4 часа продължи последното обществено обсъждане за добива на газ в Ген. Тошево, където жители на общината отново заявиха категоричното си несъгласие с инвестиционното намерение на регионална газова компания да добива природен газ чрез сондажи в четири участъка.

Обсъждането продължи 4 часа и 15 минути в препълнената голяма зала на общината. Заради големия брой присъстващи от кметството инсталираха голям екран във фоайето, за да могат всички дошли да следят дискусията и да участват в нея.

снимка: Орлин Цанев

„В началото имаше напрежение, но го овладяхме. Жителите на общината останаха твърдо на позицията, че са против добива на газ в плодородни земеделски земи", каза кметът Валентин Димитров.

Това беше четвъртото и последно обществено обсъждане в Ген. Тошево, предшествано от срещи в три села. Още в началото на срещата психологът Мая Златева призова присъстващите, след като изразят недоволството си с възгласи като „У-у-у", „Мафия" и „Довиждане", да обърнат внимание на ключовите думи в презентацията. По думите ѝ така хората ще могат да вникнат в обясненията, да не допуснат да бъдат подвеждани и да следят за евентуален скрит подтекст.

снимка: Орлин Цанев

„Хората трябва да разберат, че този сондаж обхваща 218 км", добави Златева.

По време на обсъждането стана ясно и че ядковите проби от сондажите са изчезнали. Това предизвика допълнителни въпроси за сигурността на събраните материали и за начина, по който ще бъдат съхранявани възраженията на местните жители.

„Къде е гаранцията, че няма да изчезнат и възраженията на жителите на общината", попита Мая Златева.