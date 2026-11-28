Т. нар. "ветинг" (от английското vetting – процедура за проверка и оценка на почтеността, професионалната пригодност и евентуалните зависимости на определени лица - бел. ред) е опасна процедура, тъй като той може да служи и за отстраняването на неудобни магистрати. Трябва да се действа внимателно с промените в законодателството. Това заяви Таня Радуловска, която беше избрана за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), по NOVA NEWS в отговор на въпрос за евентуални промени в Конституцията.

"Българската държава е длъжна да защитава своите граждани винаги, когато те са нападнати. Българската държава може да започне разследване срещу нападателите на феновете на "Левски" и да образува производства за тях, като не е задължително те да бъдат задочни. Къде да са съдиите ще се реши, ако и френската държава реши да води собствено разследване по случая", каза още тя на въпрос за нападенията над фенове на ФК "Левски" в Марсилия.

"Първо трябва да бъдат разкрити досегашните схеми за влияние в съдебната система, трябва да бъдат разследвани и оттук нататък всеки случай, в който има съмнение за зависимости, не бива да се допуска хората с такива съмнения да работят в правосъдни и европейски институции", добави тя.

"Чувала съм, че се впрягат действащо политически фигури за позицията на главен прокурор, но това ми се струва невъзможно. Аз лично смятам не бих гласувала за действаща политическа фигура за главен прокурор. Той трябва да се избере от професионалните общности, да е техен представител", добави тя.

"Може да не е задължително прокурор, но трябва да е човек с опит в разследванията и да притежава управленски качества", каза още тя.

"Атестирането към момента не дава никаква стойност. Чрез него нито се виждат качествата, нито професионалният опитност на съдиите. Само се създава представата, че те са равни, когато всъщност не са", добави тя.