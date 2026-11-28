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Обстановката на територията на област Габрово е спокойна. Областна администрация - Габрово е в постоянна комуникация с Областно пътно управление. Снегопочистваща техника работи на терен по републиканската пътна мрежа. По постъпилата информация от общините към момента няма данни за проблеми, въпреки снеговалежа, съобщиха от областната администрация.

Пътят към областната болница е проходим при зимни условия

Подстъпите към МБАЛ "Д-р Тота Венкова" са почистени, като е осигурен достъп за линейки, автомобили, превозни средства за зареждане с лекарства, консумативи и храни, както и за камионите за сметоизвозване и зареждане с бельо.

Лечебното заведение е обезпечено с необходимите медикаменти и консумативи.