До края на тази година е невъзможно да има край на войната в Украйна, но краят на войната зависи и от това какво представлява обстановката на бойното поле. Очертава се тежка зима за украинския народ, но и голям проблем за Русия. Това каза в предаването "Говори сега" по БНТ Димитър Гърдев, който е бивш шеф на комисията по външна политика в парламента.

"Не може с ракети да стреляме по дроновете в Черно море, защото те са много малко. За това България трябва да постави тази точка като елемент от европейската политика. Да постави и въпроса за екологията в Черно море", добави той.

По повод на бюджета на ЕС каза, че желанието на Макрон преговорите да приключат през декември, няма да се случи.

"Няма да наложим вето на европейския бюджет, но имаме възможност да го използваме, това е елемент на отиграването", смята Гърдев.