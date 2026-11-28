Напрежението само ще ескалира, както виждате то ескалира в Латвия, Литва, в Румъния, както и в Естония. Тя дори затвори своите граници. Това ще продължава и в акваторията на Черно море. Не би следвало да има някакъв катаклизъм, но би било разумно хората да са подготвени. Това заяви бившият военен министър Николай Ненчев по NOVA NEWS.

На въпрос чий според него са дроневете, с които се удрят кораби в Черно море, той отговори:

"Редица европейски държави назоваха чий са дроновете. В Китай преди няколко дни самият Путин си призна, че се удрят кораби в Черно море. За мен въпросът не е на кого са дроновете, а е какви мерки ще се предприемат, тъй като те са реална заплаха за нашата национална сигурност", каза още той.

Според него трябва да се направи цялостен анализ на националната стратегия, в която участие да вземат специалисти.

"Българската държава трябва да работи малко по-активно за защитата на националния интерес", каза още той.

На въпрос относно евентуална американска атака в Близкия Изток той заяви, че докато не се изясни новата политическа обстановка в САЩ, фокусът на страната ще остане върху Украйна.