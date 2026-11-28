Заради мъгла е намалена видимостта на прохода Шипка от северната страна. Пътят е заснежен, но обработен, а снежната покривка е около 7 см. От северната страна на прохода вали сняг. Движението е нормално при зимни условия.

Снегопочистване и опесъчаване започна на главните и второстепенни улици в Габрово. В града вече има натрупана снежна покривка, видя репортер на БТА. Към момента няма данни за усложнена обстановка на територията на областта. Снегопочистваща техника работи на терен по републиканската пътна мрежа.

Подстъпите към Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" са почистени, осигурен е достъп за линейки, автомобили, превозни средства за зареждане с лекарства, консумативи и храни, както и за камионите за сметоизвозване и зареждане с бельо. Болницата е обезпечена с необходимите медикаменти и консумативи.

В Трявна се е образувала снежна покривка, но към момента няма данни за инциденти, проблеми, непроходими пътища.

От Областната дирекция на МВР в Габрово призоваха за повишено внимание на пътя поради усложнената метеорологична обстановка. "Във връзка с усложнената метеорологична обстановка, снеговалежа и опасността от образуване на хлъзгави и заледени пътни участъци на територията на областта, ОДМВР - Габрово отправя апел към водачите на моторни превозни средства да бъдат изключително внимателни", призова полицията. И напомниха на шофьорите да се движат със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия, да спазват по-голяма дистанция, да избягват рискови изпреварвания. "Пешеходците да бъдат особено внимателни при придвижване по заснежени и заледени настилки, да пресичат на определените за целта места, след като се уверят, че водачите са ги забелязали и могат да спрат безопасно", допълниха от полицията и припомниха, че при зимни условия спирачният път на автомобилите се увеличава значително.

Габрово е една от областите, за които е обявен червен код за лошо време, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението на метеоролозите е за значителни валежи. От НИМХ допълниха, че ще се образува снежна покривка, очакват се виелици и навявания.