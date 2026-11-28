„Провал е мек израз. Това е катастрофа на френската държава. Процесът тече от години и не е започнал вчера в Марсилия". С тези думи бившият вътрешен министър и лидер на АБВ Румен Петков коментира нападенията над българските футболни фенове във Франция по NOVA NEWS.

Той отправи остри критики към френските институции заради липсата на адекватна реакция след инцидентите. Петков обърна внимание на използваните при нападенията железни пръти, дървени сопи и мачете, както и на обстоятелството, че по думите му два дни след случилото се все още няма задържани.

Според него случаят показва отсъствие на държавата и създаване на предпоставки за тежки посегателства срещу български граждани. Петков смята, че България е трябвало да настоява много по-категорично за незабавно разследване и арести на виновните.

Бившият вътрешен министър отправи критики и към поведението на френския посланик в България, като определи публичната ѝ позиция като „цинична". Той я обвини, че вместо да защити българските граждани и авторитета на страната, се е включила в антибългарска кампания.

„Тя вчера не просто не изпълни ангажиментите и задълженията си да брани българския авторитет и българските граждани, а се включи в една доста скверна антибългарска кампания", заяви Петков.

Той призова българските институции да реагират по-категорично и настоя за преосмисляне на статута на почетния консул на България в Марсилия. Петков изрази надежда, че българският посланик вече е посетил пострадалите сънародници във френския град.

В разговора той коментира и прекратяването на кметския мандат на Благомир Коцев във Варна. Петков определи действията на Общинската избирателна комисия като закъснели, но отправи критики и към управлението на града, както и към контактите на кмета с неформални местни лидери.

„След като той легитимира такъв тип лидерство, след като обяснява собственото си поведение със съобразяването с подобно лидерство, този човек не би трябвало да бъде допускан да минава покрай общината, камо ли да влиза в нея", заяви лидерът на АБВ.

Петков постави и въпроси за имотите в района на Морската градина, като припомни предишни съдебни решения и обстоятелства около спорни имотни казуси във Варна.

Бившият вътрешен министър коментира и протеста на полицаите в центъра на София срещу замразените им възнаграждения. Според него дебатът не трябва да се ограничава единствено до заплатите, а да обхване и сериозния недостиг на служители в МВР.

„Първият въпрос е: защо има 4600 души некомплект? И това са главно свободни бройки за униформени полицаи", посочи Петков.

По думите му кадровият недостиг и лошата атмосфера в системата са проблеми, които не могат да бъдат решени само с увеличаване на възнагражденията. Той подчерта и тежестта на работата на полицаите, които често трябва да бъдат на служба по време на празници, вместо със семействата си.

„Тези хора знаят, че няма да отидат със семействата си на празник, защото ще трябва да пазят нас и нашите семейства", каза Петков.

Той припомни и кадровите сътресения в МВР през 2009 г., когато по думите му средният ешелон на системата, съставен от най-подготвените служители, е бил принуден да напусне.

„Всички ние като общество сме съучастници в обидата на тези хора, които са взели най-трудното решение – да лишат близките си от себе си, за да пазят нас", заключи Петков.