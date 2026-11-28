Проблемът на ТИМ с Благомир Коцев е, че с него като кмет не могат да минат проектите на тази групировка ТИМ. И колкото и да се правят, че няма такова нещо, вече и малките деца във Варна знаят какво е ТИМ. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков относно случаят с временното отстраняване на варненския кмет пред NOVA NEWS.

"Когато се приема общинският бюджет се търси мнозинство, когато нямаш мнозинство трябва да се съобразяваш. Тъй като Благомир Коцев е малцинство, той оттегля своите предложения и приема, че ще си носи кръста, за да се приеме бюджета. Същата вечер той е отстранен като кмет", добави той.

"Ако питате половината Варна те не знаят името Даниел Славов, те знаят "Дънката", коментира той в отговор на въпрос относно среща на варненският кмет със предприемача Славов и бизнесмена Марин Митев от ТИМ в ресторант в центъра на Варна през 2024 г.

"Срещата на Коцев с такива хора е грешно поведение. С такива хора не трябва да се правят срещи, ако не са в общината. Тази случка не е била особено голяма тайна, тъй като е била в центъра на града. Тя се случва през зимата на 2024 г. Тогава Варна имаше криза със сметопочистването, подобна на тази в София. По думите на кмета след тази среща ситуацията се е подобрила", обясни депутатът от ПП.

То коментира още избора на нов Висш съдебен съвет:

"С този избор на ВСС, който беше най-голямото постижение на парламентаризма през последните години, нито едно лоби няма да успее да проникне в нашата правосъдна система", каза той.