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21-годишният мъж, задържан за убийството на баща си, е привлечен за обвиняем. Той е задържан за 72 часа, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

На 27 ноември около 5,30 ч в София на ул. „Маестро Михаил Милков“, обвиняемият Н. П. умишлено е умъртвил баща си Д. П., нанасяйки му удари с нож, който е бил с обща дължина 345 мм, а острието - 210 мм, поясняват от прокуратурата.

Ударите са били в областта на лявата гръдна половина с разрязване на вътрешната гръдна артерия, като непосредствена причина за смъртта е масивен кръвоизлив.

Досъдебното производство е образувано на 27 ноември и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на СГП. На 30 ноември предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.