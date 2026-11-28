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Над 190 сигнала за щети, причинени от лошото време, са постъпили на спешния телефон 112 от 7 до 17 часа днес. Сред тях има съобщения за паднали дървета, прекъснато електрозахранване, заледени и непочистени пътища, намалена видимост и затруднения в движението.

В Регионален център 112 – Монтана са регистрирани 11 сигнала за паднали дървета – 5 в област Ловеч, 4 във Враца и 2 в Плевен. Без електрозахранване е село Соколаре, община Бяла Слатина. Сигнали за липса на ток са постъпили и за още едно населено място в област Плевен и две в област Враца.

Подаден е и един сигнал за намалена видимост до 100 метра на автомагистрала „Хемус" в района на Ябланица.

Общо 73 са сигналите за непочистени, неопесъчени и заледени пътни участъци в Северозападна България. Най-много са в област Ловеч – 27, следвани от Плевен с 20, Враца със 17, Монтана с 8 и Видин с 1.

Сигнализирано е и за голямо задръстване на главния път Е79 от Краводер в посока Враца заради закъсала цистерна.

В Регионален център 112 – Русе са постъпили два сигнала за населени места без електрозахранване – за село Острово, община Завет, и село Гарван, община Ситово.

Там са регистрирани и 22 сигнала за паднали дървета. От тях 11 са в област Русе, 7 в Разград, 2 в Габрово и по един в Силистра и Велико Търново.

35 са сигналите за заледени и неопесъчени пътища в района – 18 в област Велико Търново, 7 в Русе, 6 в Габрово и 4 в Разград.

В Южния централен район, обслужван от Регионален център 112 – Кърджали, са постъпили два сигнала за паднали дървета – по един в областите Пловдив и Пазарджик.

В Регионален център 112 – София са получени 10 сигнала за паднали дървета. Шест са сигналите за намалена видимост в София и Софийска област. Има и един сигнал за прекъснато електрозахранване в област Кюстендил.

В Регионален център 112 – Бургас са постъпили два сигнала за липса на ток – в областите Ямбол и Стара Загора. Заради силен вятър са регистрирани и три сигнала за нанесени щети – два в област Стара Загора и един в Ямбол.

Освен това са подадени 8 сигнала за паднали дървета – 4 в Ямбол, 3 в Бургас и един в Стара Загора. За непочистени пътища вследствие на снеговалеж са постъпили още три сигнала – един в област Стара Загора и два в област Сливен.

В Регионален център 112 – Варна са регистрирани четири сигнала за паднали дървета – два във Варна и по един в областите Добрич и Шумен.

Всички постъпили сигнали са своевременно предадени за реакция на службите за спешно реагиране и компетентните структури, включени в системата 112.