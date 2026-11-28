"Лукойл" в момента не е на загуба. Доколкото знам миналата година е бил на загуба 300 млн. евро, но предстоящата година, той ще я навакса и ще бъде на печалба. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев по NOVA NEWS. Преди дни стана ясно, че американският милиардер Тод Боули е подписал споразумение за придобиването на международния бизнес на руската компания „Лукойл", включително рафинерията в Бургас. Сделката е за около 16 млрд. долара, но все още очаква одобрение от американските власти. Продажбата се налага след наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. заради войната в Украйна, след които компанията обяви намерението си да се раздели с международните си активи.

"Политическата реакция на България след нападението над привържениците на „Левски" в Марсилия беше достатъчно остра и адекватна", заяви още депутатът.

„Не мисля, че имаше проблем в реакцията. Българската реакция е стартът, но това, което видяхме в Марсилия, означава сериозни проблеми в начина, по който функционира Европейският съюз и някои държави в него. Това са проблеми, с които тепърва все по-често ще се сблъскваме", коментира Кутев.

Кутев коментира и позицията на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен, която защити действията на френската полиция след нападението. „Не съм човекът, който може да даде оценка дали трябва да бъде преразгледан нейният пост, защото това не бива да се решава само по едно действие, а въз основа на цялостната дейност. Но че нейната оценка не беше адекватна в този случай е категорично. Това няма съмнение", заяви депутатът.

По думите му решението какви последици трябва да има тази позиция е в компетенциите на съответните институции.

Беше засегната и подкрепата на България за европейския заем за Украйна. Кутев обясни, че страната ни последователно е поемала социалната отговорност към украинските граждани, потърсили убежище у нас. „Никога не е имало съмнение в досегашната политика на България по отношение на социалната помощ за Украйна. Ние приехме много украинци тук и продължаваме да плащаме сериозни средства като общество за издръжката на хора, избягали от войната. Тази социална част от отговорността на България в рамките на Европейския съюз е поета още от самото начало", посочи той.

Според депутата промяната е по-скоро в отношението към военните разходи, докато социалната подкрепа остава непроменена. „По отношение на военните разходи неведнъж е казвано, че няма как да спечелиш войната по този начин. Въпросът е как се постига мирът. Той в момента е изключително важен, защото виждаме как войната излиза извън пределите на Украйна, засяга Черно море и има потенциал да прерасне в много голям конфликт", заяви Кутев.

Депутатът допълни, че разговорът за войната и бъдещия мир трябва да продължи на европейско равнище. „Сериозната част от този разговор тепърва предстои. Той няма как да продължи на европейско равнище, ако нямаме механизмите, по които да разделим едното от другото", смята той.

На въпрос обсъждано ли е името на вътрешния министър Иван Демерджиев за главен прокурор, Кутев заяви, че не е и добави, че лично чул вътрешния министър да казва, че няма такива намерения.

"Целта ни при избора на ВСС беше да изберем хора, в които сме сигурни. Промяната там беше важна, но тя е само началото. Занапред имаме още много работа. Аз считам тези промени като огромно постижение на нашето управление".

На въпрос относно свалянето на варненския кмет Благомир Коцев: "Вероятно има много причини да бъде свален Коцев. Доста от незаконните строежи, които се случват там са с негово участие, но на мен начинът, по който беше свален не ми харесва. Забелязвам, че колегите се опитват да прехвърлят отговорността за тази ситуация на "Прогресивна България", но това просто няма как да се случи. Ще помоля колегите от другите партии сами да носят отговорността за собствените си действия", каза Кутев.