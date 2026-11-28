Очаква се с военния самолет да бъдат транспортирани трима пострадали

Военнотранспортен самолет „Спартан" излетя от летище „Васил Левски" в София към Марсилия, за да прибере пострадали български граждани след футболния мач между „Олимпик Марсилия" и „Левски" (София), съобщиха от министерство на отбраната.

Полетът по маршрут София – Марсилия – София се изпълнява по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов. На борда на самолета от състава на Военновъздушните сили пътува медицински екип от Военномедицинската академия, включващ лекар и медицинска сестра.

Общо 11 български граждани пострадаха при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия" и „Левски" в Марсилия. Шестима бяха транспортирани до болнични заведения, а останалите получиха медицинска помощ на място. Към момента трима от пострадалите все още са в болница.

Един от тях беше настанен в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Друг пострадал беше с по-лека травма и пожела да остане под лекарско наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан. Третият е придружител и не е под лекарско наблюдение. Състоянието на пострадалите беше определено като стабилно.

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница. При необходимост ще бъдат прибрани и други български граждани, добавиха от военното министерство.

Междувременно български фенове, станали свидетели на агресията, се прибраха в страната и разказаха за случилото се. Част от тях определиха нападението като продължително и организирано насилие, а не като кратък сблъсък между агитки.

От „Левски" заявиха, че инцидентите са можели да бъдат предотвратени. Клубът обвини делегата на УЕФА, съдиите и местните власти, че са отказали да забавят или прекратят срещата въпреки насилието по трибуните. „Сините" официално поискаха от Европейската футболна централа да присъди служебна загуба на „Олимпик" (Марсилия) и да провери действията на официалния делегат на двубоя.