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Обилен снеговалеж вали на територията на Столичната община при температура около 1 градус. 92 снегопочистващи машини са на терен и обработват улиците и пътищата срещу заледяване и натрупване на сняг, съобщиха от Столична община.

Оттам добавят, че още преди началото на валежите общината е била в готовност за реакция. С падането на първия сняг незабавно са започнали обработки със смеси против заледяване и снегопочистване.

Обработени са улиците в районите „Панчарево", „Витоша", „Овча купел", „Лозенец", „Оборище", „Банкя", „Красно село", „Люлин", „Кремиковци" и „Възраждане". Дейности са извършени и по Южната дъга на Софийския околовръстен път – в участъците от 9-ия до 15-ия километър включително.

В районите „Панчарево", „Витоша" и „Кремиковци" освен разпръскване на смеси против заледяване е извършено и избутване на снежната маса. Обработени са също опасни и стръмни участъци, за да се осигури безопасното движение.

На територията на природен парк „Витоша" са извършени обработки с пясък по двата основни планински пътя – от кв. „Бояна" до местността „Златни мостове" и от кв. „Драгалевци" до хижа „Алеко". В дейностите участват 6 машини.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути. Изключение има за автобус № 185 в село Лозен, район „Панчарево", който временно не обслужва последните две спирки от маршрута.

Екипите на Столичната община продължават да следят метеорологичната обстановка и ще реагират при необходимост.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост и повишено внимание.