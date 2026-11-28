За 28-а поредна година ВМРО организира факелно шествие в центъра на Добрич по повод годишнината от подписването на Ньойския мирен договор. Тази година то преминава под наслов „Долу Ньой. Борбата продължава!" и започна в събота в 18 ч. пред паметника на Стефан Караджа.

В организацията през последните три години се включват и младежите от Националната легия на българската младеж. Съорганизатор отново е добричката структура на организацията, която три пъти успешно проведе „Колев марш" в чест на героя от Първата световна война и спасител на Добрич ген. Иван Колев.

На 27 ноември 1919 г. в парижкото предградие Ньой страните победителки в Първата световна война подписват мирен договор, с който от България са откъснати територии, населени предимно с българи. Сред тях са Западните покрайнини, Поморавието, Вардарска и Егейска Македония, Беломорието и Одринска Тракия. Добруджа също е засегната от следвоенното прекрояване на границите.

„Вече повече от четвърт век в дните около годишнината от унизителния за страната ни Ньойски диктат стотици добруджанци се отзовават на призива на ВМРО и излизат в центъра на Добрич с факли, за да покажат, че не са забравили извършената преди 106 години несправедливост", посочват организаторите.

По думите им участниците в шествието отдават почит и на загиналите във войните за обединението на България.

Маршрутът тази година започва от паметника на Стефан Караджа и продължава по ул. „Независимост" до паметната плоча на цар Борис III, където ще бъдат положени цветя. След това шествието ще се отправи към Паметния кръст на загиналите в Добричката епопея в градинката на Обредния дом, където ще бъде почетена паметта на героите.

Оттам участниците ще продължат по ул. „Независимост" към площад „Демокрация" и паметника на ген. Иван Колев, където е финалът на шествието.