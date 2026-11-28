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Столична община въвежда временна организация на движението на автобусните линии до Витоша заради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, образуването на значителна снежна покривка в планината и опасността от заледяване на пътните настилки.

Причина за мярката са и падналите през съботния ден дъждове, които създават предпоставки за заледяване. Според прогнозата снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, а максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса.

От началото на утрешния ден, 29 ноември, движението на автобусни линии № 61 и № 66 ще бъде преустановено. Автобусна линия № 63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма".

Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на условия за безопасното движение на автобусите.

От общината припомнят, че пътищата на територията на Природен парк „Витоша" не се обработват със сол и химически препарати.

Столичната община ще следи обстановката през целия ден и своевременно ще информира гражданите за възстановяването на обичайните маршрути на автобусните линии.

На терен работят 92 снегопочистващи машини, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 20 области. Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 см и 50 см.