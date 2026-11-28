Единият от приятелите му е с извадено рамо, а другият – с изкълчен глезен

„Нямаше полиция и охрана. Така че всичко това е инсценирано", разказва Мирослав Стоянов, който заедно с двама свои приятели става свидетел на нападението над феновете на „Левски" в Марсилия.

Тримата българи, които живеят в Германия, пристигат във Франция за футболната среща между „Левски" и „Олимпик" (Марсилия). Няколко минути преди първия съдийски сигнал маскирани ултраси, привърженици на френския отбор, се насочват към сектора с официалните гости на българския тим.

„Бяха взели празни бутилки със сълзотворен газ. Това не бяха полицаи. А те пръскаха по нашите фенове и като изпразнеха бутилките, почнаха да ги мятат по клетката. Жени бяха там. И този сектор е мирният сектор", разказва Стоянов пред БНТ.

Той е категоричен, че ако нападателите са искали да стигнат до тях, са щели да нахлуят през входа на техния сектор. Вместо това, по думите му, на мястото не е имало нито полиция, нито охрана.

Мирослав и приятелите му се включват в опитите да помогнат на нападнатите. Те започват да късат опънатата над оградата мрежа, за да могат хората от другата страна да се прехвърлят и да потърсят спасение.

„Тези пребитите хора са от другата страна на оградата. Над оградата имаше мрежа опъната, късахме мрежата, за да може те да влязат при нас. Моят приятел един му беше скочил от нашите върху него, щото това е 2 метра ограда. И отделно от това го е ударил пожарогасител в рамото от онези там, които ги мятат. Хвърляха факли, деца ревяха", разказва българинът.

Единият от приятелите му е с извадено рамо, а другият – с изкълчен глезен. Тримата отиват да потърсят медицинска помощ на стадиона. Там превързват пострадалите, доколкото е възможно, след което слизат при линейките до ъгловото флагче под техния сектор.

Там е и друго пострадало момче, което се опитвало да защити приятелката си. То отказва да тръгне към болницата без Богомил.

„Останахме на това място аз, моят приятел с изкълчения глезен и две момчета с битни глави", разказва Стоянов.

Българите отказват да напуснат стадиона с такси. Не приемат и предложената им помощ от маскирани стюарди.

„Беше като хорър филм. На мен не ми се е случвало такова нещо – да ме гледат 10 маскирани, само очите им се виждат, тъмни субекти", описва преживяното той.

Мирослав и приятелите му остават на стадиона до края на мача. Едва след това френски полицаи им помагат да излязат.

Междувременно трима българи остават в болница след нападението. Един от тях е в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Вторият е с по-лека травма и е пожелал да остане под лекарско наблюдение, а третият е в болницата като придружител.

България изпраща военнотранспортен самолет „Спартан" до Марсилия, за да прибере пострадалите, след като лекарите преценят, че състоянието им позволява да пътуват.