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Спират движението на товарни автомобили над 12 тона по пътищата в цялата област Велико Търново. Към 20 ч временно е затворен за движение пътят София-Варна, заради катастрофа в района на разклона за с. Добри дял. Има двама пострадали. Леките автомобили се пренасочват през с. Козаревец и Лясковец.

Закъсали товарни автомобили има в района на с. Самоводене, Присовски завои и П. Тръмбеш.

Пътната обстановка се влошава. Шофирайте изключително внимателно, ако не се налага да пътувате, останете си в къщи.

Тази вечер служители на община Павликени са помогнали за извозването на трима пътници от междуградски автобус, закъсал между селата Лесичери и Дъскот. Няма повод за притеснение.

Всички пътища от общинската пътна мрежа са проходими при зимни условия, написа във фейсбук кметът инж. Емануил Манолов.

На тел. 080 080 404 гражданите имат възможност да подават сигнали и предложения, свързани със зимното поддържане и възникнали затруднения по пътищата.