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Танкерът „Кайрос" е започнал да се придвижва по посока на Созопол, след като котвата му се е скъсала днес заради лошите метеорологични условия. Плавателният съд вече се намира на около 8 километра от брега.

Инцидентът е станал при силен вятър и бурно море по Южното Черноморие, съобщава БНТ.

„Кайрос" остана блокиран край Ахтопол на 5 декември 2025 г., след като беше поразен от украински морски дронове в близост до турското крайбрежие. Танкерът беше изтеглен на буксир до български териториални води, но впоследствие турският влекач го изостави.

Тежките метеорологични условия тогава наложиха провеждането на мащабна спасителна операция. Част от десетчленния екипаж беше евакуирана с военен хеликоптер.

На 15 декември миналата година плавателният съд беше успешно изтеглен и закотвен в Бургаския залив.