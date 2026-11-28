"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паднала скална маса върху железния път прекъсна движението на Родопската теснолинейка между гарите Цветино и Аврамово. Инцидентът е станал на 28 ноември, съобщиха от БДЖ.

Заради свличането на скали влаковете по засегнатия участък от теснопътната линия Септември – Добринище не могат да продължат движението си.

Пътнически влак №16105, който е потеглил от Септември в 15:45 ч и трябва да пристигне в Добринище в 20:37 ч, престоява на гара Света Петка, показва информацията на железопътния превозвач.

Засегнат е и пътнически влак №16104, пътуващ от Добринище към Септември. Композицията е блокирана на гара Аврамово заради падналата скална маса.

Междувременно се появи и предварителна информация за дерайлиране на теснолинейката в района на Аврамово. Към момента обаче от БДЖ няма официално потвърждение, че влакова композиция е излязла от релсите.

Засега няма данни за пострадали пътници. Не е ясно и кога движението в участъка ще бъде възстановено.