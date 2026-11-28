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Без ток заради силния снеговалеж останаха населени места в три общини - Габрово, Севлиево и Дряново. Аварийни екипи работят по възстановяване на електрозахранването.

Сред засегнатите населени места са Гайдари, Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Думници, Поповци, Прахали, Гарван, Гергини, Николчовци и Рачевци в община Габрово, както и Батошево, Валевци, Карамичевци, Купен, Стоките, Тумбалово, Угорелец, Горна Росица и Буря в община Севлиево, предава БТА.

Без електрозахранване са и населените места Гостилица, Денчевци, Славейково, Чуково, Янтра, Буковец, Еленците, Каломен и Керека в община Дряново.

Засега на територията на община Трявна няма населени места без електрозахранване, посочват от областната администрация.

Всички аварийни екипи на електроразпределителното дружество са на терен и работят по отстраняването на повредите. Обстановката остава изключително динамична както заради възможността от възникване на нови аварии, така и по отношение на възстановяването на електрозахранването в засегнатите населени места.

От Община Дряново посочват, че цялата налична техника е на терен и работи по разчистване на пътната мрежа на територията на общината. С приоритет се чистят главните и първостепенните улици с подходи към болници, здравни, социални и образователни заведения.

Градът и по-големите села ще бъдат обработени със сол, за да се предотврати задържането на снега върху пътната настилка. Почистването ще продължи и през нощта, докато бъдат разчистени всички населени места.

От общината призовават гражданите да не оставят автомобилите си паркирани на пътното платно във връзка с почистването на уличната мрежа. Освобождаването на улиците е необходимо, за да може специализираната техника да работи безпрепятствено и ефективно.