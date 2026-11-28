Вследствие на обилния снеговалеж има нарушения в електрозахранването на населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново, съобщиха от областната управа. Аварийни екипи работят по възстановяване на авариите. Сред засегнатите села са Гайдари, Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Думници, Поповци, Прахали, Гарван, Гергини, Николчовци, Рачевци, Батошево, Горна Росица, Буря, Гостилица, Денчевци, Славейково, Чуково, Янтра, Буковец, Еленците, Каломен и Керека. Към момента на територията на община Трявна няма населени места без електрозахранване.

Всички аварийни екипи на електроразпределителното дружество са на терен и работят по отстраняване на повредите. Ситуацията е изключително динамична както по отношение на възникването на нови аварии, така и на възстановяването на електрозахранването.