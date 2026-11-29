Усложнена пътна обстановка в София заради снега.

Още снощи са били подготвени 172 снегорина, които да чистят столицата, съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. Вече има наложени глоби на почистващите фирми за 97 000 евро.

От „Аварийна помощ и превенция" са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели. „Отстранени бяха тези проблеми и в момента масовият градски транспорт се движи абсолютно нормално", съобщи Коджахристов.

„На територията на София вали от около 16 часа и на определени места снегът надхвърли 40 см, в центъра на София – над 20 – 25 см. Районите, в които имаме определени затруднения с качеството, сигурен съм, че фирми ще наваксат грешката – са „Слатина", „Подуяне" в един определен период, части от „Люлин", каза още той.

„Приоритизирахме поради силния снеговалеж улиците с масов градски транспорт, за да могат все пак гражданите на София да стигнат до спирките. В момента активно се почистват и спирките. Там да напомня на снегопочистващите фирми, че глобата е 1500 евро за непочистена спирка. В момента, идвайки насам, видях, че много от спирките се чистят. Постепенно фирмите ще преминат към вътрешнокварталните улици, но предполагам, че това ще стане с намаляването на снега", каза Коджахристов.