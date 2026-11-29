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Чистим основните булеварди, но продължава да вали и пак натрупва, обясни зам.-кметът Иван Стоянов

30 сигнала за паднали дървета и клони са получени до момента при първия сняг, съобщи за "24 часа" зам.-кметът Иван Стоянов.

"Непроходими улици и булеварди няма, към 2 часа през нощта пуснахме 21 разпръсквача и до момента са насипани 360 тона сол. После излязоха 45 снегорина. Чистим основните артерии до асфалт, но продължава да вали и пак натрупва. По "Кукленско шосе" например до момента снегорините са минавали 7-8 пъти", обясни той.

Работата на екипите продължава.