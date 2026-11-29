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Ученически автобус и стотици автомобили бяха блокирани в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра. Движението в посока Мездра бе преустановено, а ситуацията се усложнява от тежката зимна обстановка.

Причината за блокадата бяха аварирали тежкотоварни автомобили, които са препречили пътя. Заради тях в капана на снега попадна и снегопочистващата техника.

Сред блокираните превозни средства има и ученически автобус. Стотици шофьори и пътници бяха в колоната, докато движението към Мездра бе напълно спряно.

Ситуацията по пътя Ботевград – Мездра е част от усложнената зимна обстановка в Северозападна България. Обилният снеговалеж затруднява движението, а тежкотоварните автомобили създават допълнителни проблеми по заснежените участъци.

По-рано бяха въведени ограничения за камиони над 12 тона по редица пътища в страната заради снегопочистване и интензивен снеговалеж. Затруднения имаше и по автомагистрала „Хемус" в участъка между София и Ботевград, съобщава БГНЕС.