Под снежно було се събуди Пловдив и продължава да вали. Мокрият сняг обаче чупи клони и създава опасности. Един такъв се е стоварил пред голям супермаркет на улица "Младежка". Скършил се е от напора на тежестта.

"Тази сутрин, като идвахме на работа в 7,30 часа, това го нямаше. Очевидно се е стоварил преди малко", коментираха продавачки. Клонът буквално е заприщил входа към магазина. "Сега ще има да стои така дълго време", казват жените, спомняйки се подобна картина преди години, когато масово бяха изпопадали клони и дървета при подобен мокър сняг.

Иначе картината в града е красива – всичко е побеляло. Клоните на дърветата са отрупани, междублоковите пространства са в сняг.

Около 7,30 часа мина първият снегорин по бул. "Копривщица". Обикновено, когато вали, машините не се пускат, а се изчаква да спре. От общината обаче уточниха, че са изкарани 45 снегорина, обработват се мостове и надлези със сол.