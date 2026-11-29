Нямаме дори вода за пиене или храна. Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Най-важното е водата. Ако може някой да помогне и да дойде да ни даде поне вода, докато чакаме.

Това казаха на живо по Би Ти Ви пътници от дерайлиралия край Елисейна влак.

Пасажери във влака от София за Варна останаха блокирани там часове наред. Хората прекараха цялата нощ в района на гарата, без да получат информация кога ще продължат пътуването си.

По думите на пътниците влакът е спрял около 3 ч през нощта. Те не са получили обяснение за случилото се, нито информация кога ще бъде възстановено движението. „Никой не реагира по никакъв начин, просто сме оставени. Зле е положението, много е зле", казаха те.

Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми, включително жена с астма. По думите им потърсили съдействие от Спешна помощ, Гражданска защита и БДЖ, но не получили необходимата помощ.

Един от пътниците разказва, че служителка на гарата им казала, че няма възможност да им бъде осигурена вода. „Жената от гарата ни каза да се махаме от тук. Каза, че няма как да ни се изпрати вода".

Хората твърдят, че са прекарали часове на минусови температури, като условията във вагоните също са различни - в едни е прекалено топло, а в други студено. По думите им машинистът е донесъл вода.

Част от пътниците разказват и за допълнително забавяне още преди потеглянето от София. Първоначално те били насочени към влак, който се оказал предназначен за депо. Наложило се да чакат там повече от два часа и половина, преди да се върнат към композицията за Варна.

Сред блокираните има хора, които пътуват по работа, други се прибират при семействата си, а един от пътниците споделя, че идва от чужбина за погребение, на което вероятно няма да успее да присъства.

По информация от областния управител на Враца влакът е дерайлирал, но пътниците не са получили информация. „Никой нищо не ни казва, просто стоим тук", обяснява пътник.

„Преди да тръгнем за гарата ни закараха до депото. Там стояхме повече от 2 часа и половина. Една от кондукторките каза, че това е влакът за Варна и за Плевен, да се качваме, и ни закараха в депото. Искахме да слезем, но не можахме да се свържем с машиниста. После ни казаха, че няма как да слезем от влака, докато не спре", разказват пътниците.