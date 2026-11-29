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Общо 47 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта си.

Пожарните екипи са реагирали на 223 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: девет в жилищни сгради, шест в спомагателни, временни или паянтови постройки, три в транспортни средства, два в съоръжения на открито и четири в други обекти.

Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири в отпадъци, 14 в готварски уреди и комини и пет в други обекти.

Извършени са 174 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи с транспортни средства и седем при битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети). Пожарникарите са оказали съдействие и на други структури на МВР.

Лъжливите повиквания са били две