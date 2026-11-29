Над 220 сигнала за денонощието, от тях 170 за паднали дървета. Извършена е евакуация на хора, закъсали по пътищата, но като цяло нормално за тази обстановка - не за първи път вали сняг. Това заяви в "Събуди се" по Нова тв главен комисар Александър Джартов, шефът на Дирекция "Пожарна и аварийна безопасност".

20-ина души са евакуирани от колите, закъсали по пътища във Варненско. Нямаме информация да са застрашени, още през нощта са отведени в най-близките населени места, обясни той.

Знаем къде има болни хора, в непрекъсната връзка сме и с кметовете и предварително имаме направени стъпки как да бъдат придвижени, разказа още шефът на пожарната.

Част от Северна България и проходите са най-проблематични, но за сложност на обстановката не може да се говори, успокои той. Напомни, че през 2023 г. например цялата страна беше засегната от бурята, над 1000 били сигналите за денонощие тогава.

Хората от влака край Елисейна не бедстват, техен избор е да влязат и в самата гара, ако искат. Предоставена им е вода, уверява Александър Джартов.

Към 9 ч сутринта в неделя в 18 села няма ток, 9 от тях в Монтанско, екипите работят.

Доста самоуверени стават хората през последните години, защото имаме добри коли и подценяват обстановката въпреки прогнозите, че ще се усложни, коментира главен комисар Джартов.

Призова и да се внимава с електроуредите, с които се топлят хората. Духалките са най-опасни, консумацията им е изключително високо. Няма логика да се използват разклонители, тогава рискът от пожар скача. Рисковано е да сушим дрехи крой уредите или да оставим духалката да работи и да излезем от къщи, изреди той.

По 1200-13000 пожара възникват у нас на отоплителен сезон, обясни шефът на пожарната. Нетипични звуци от уреда са сигнал. Непочистени камини са също сред причините.