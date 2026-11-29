„Всички индивидуални квоти за ваучери за храна, които са около 100, вече са раздадени. Това означава, че операторите работят с последната си квота от около 8 милиона евро", обясни Борис Милев от Асоциацията на операторите на ваучери за храна пред Би Ти Ви.

Годишната квота за ваучери за храна за 2026 г., която е в размер на 818 млн. евро, е изчерпана. Това съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. Очаква се между 300 хил. и 400 хил. работещи да не получат ваучерите си през декември, въпреки че за много от тях това е допълнителен доход, на който разчитат в навечерието на празниците.

Проблемът засяга най-вече големите оператори, които изпитват затруднения да обслужват клиентите си. Част от останалите компании все още разполагат с неизползвана част от последната си квота и могат да поемат допълнителни заявки, но капацитетът им е ограничен. Според Милев те биха могли да обслужат още около 10 000-30 000 души, което няма да реши проблема за всички засегнати.

По думите му не всички служители, които ползват тази социална придобивка, ще останат без ваучери. Работодателите, които са заявили необходимите количества по-рано, ще могат да осигурят ваучерите на своите служители. В Асоциацията на операторите обслужват около 700 000 души, като част от тях вече са заявили ваучерите си за декември.

Допълнително затруднение е и административната процедура по прехвърляне на клиенти между операторите. Необходимо е сключване на договори и издаване на нови карти, а компаниите не разполагат с готовност да осигурят стотици хиляди карти в кратък срок.

По думите на Милев размерът на квотата е бил същият и през миналата година. Тогава обаче проблемът е бил различен - заради забавеното приемане на бюджета първите квоти са били отпуснати едва в последната седмица на януари.

Очакванията са издаването на ваучери да бъде възобновено в първите работни дни на януари, след приемането на бюджета и издаването на съответната заповед от министъра. Според предвидените промени от януари максималната стойност на ваучерите ще се увеличи от 100 на 200 евро, но и ще се облага.

Работодателите могат да преценят дали да компенсират служителите си за декември под друга форма, но това зависи от финансовите им възможности. През януари някои компании биха могли да предоставят по-висока сума, за да компенсират частично пропуснатите ваучери.

От тази социална придобивка сега се възползват между 850 000 и 900 000 работещи в страната. Според Борис Милев интересът към нея се увеличава, особено след дигитализацията на ваучерите, която улеснява използването и проследяването на наличните средства.

В проекта за бюджет за 2027 г. е предвиден и данък от 7% върху ваучерите за храна над определен праг. Облагането ще се прилага за сумите над 102 евро до максималния размер от 200 евро. Така при ваучер от 200 евро служителят ще получава реално 193 евро.

Въпреки новия данък работодателите няма да дължат данък върху тази придобивка, а върху нея няма да се начисляват и осигурителни вноски. Според Милев ако сумата бъде изплатена като обикновено възнаграждение, разходът за работодателя би бил значително по-висок.