Продължаващият снеговалеж и ниските температури усложняват зимната обстановка в област Смолян. Снежната покривка в региона е между 3 и 25 сантиметра, а температурите са достигнали минус 8 градуса. Най-студено е на Рожен, където е регистрирана и най-голямата снежна покривка. В Смолян снегът е над 10 см.

Въведено е ограничение за движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен", „Превала", „Пампорово" и „Печинско", както и по пътя Доспат – Батак. Ограничението е заради снеговалежа и необходимостта от почистване на пътните настилки.

Общо 46 машини работят по почистването и обработването на републиканската пътна мрежа в областта. Постъпили са сигнали за непочистени участъци и паднали дървета.

От пътното управление уверяват, че снегопочистващата техника работи непрекъснато. Интензивният снеговалеж обаче затруднява поддържането на пътищата, тъй като след преминаването на машините настилките отново се покриват със сняг. Тежкият мокър сняг е повалил множество дървета през нощта по направленията Мадан – Бял извор, Гоце Делчев – Доспат и Чепеларе – Хвойна. Повечето препятствия са отстранени, но екипите продължават да разчистват паднали дървета.

Има и сигнали за прекъснато електрозахранване. Най-тежко е положението в община Баните, където шест населени места, включително Вълчан дол, Загражден, Две тополи и Босилково, са без електричество. По думите на кмета Павлин Белчев натрупалите 10-15 сантиметра мокър сняг са повалили дървета и са направили общинските пътища труднопроходими, заради което техниката ще работи по разчистването през целия ден.

Жители на рудоземското село Елховец съобщават, че токът е спрял през нощта и към тази сутрин все още не е възстановен.

Заради влошената метеорологична обстановка светофарната уредба по временния авариен път Смолян – Пампорово е включена по-рано от предвиденото – още тази вечер, вместо на 1 декември. Това съобщи кметът на община Смолян Николай Мелемов в социалните мрежи.

Светофарите са разположени до хотел „Елица" и под хотел „Гранд ризортс". Съгласно временната организация движението се осъществява еднопосочно по график: от 5:00 до 13:00 часа в посока Смолян – Пампорово и от 13:15 до 4:45 часа в посока Пампорово – Смолян.

Аварийното трасе се почиства, като движението с вериги е задължително. Забранени са спирането и паркирането по пътя.

От общинската администрация призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост. При продължаващ снеговалеж и ниски температури е необходимо автомобилите да бъдат напълно подготвени за зимни условия.