Има леки отклонения в полетното разписание, свързани със снежната обстановка. Закъсненията на полетите са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети, съобщиха за БТА от пресцентъра на летище „Васил Левски" в София.

Има обилен снеговалеж, а силният вятър образува снежни навявания, което затруднява почистването. На летищната инфраструктура се извършват антиобледенителни процедури, поради което са възможни леки закъснения на полетите, съобщиха още от летището.

В публикация на страницата на летището във Фейсбук се посочва, че екипите полагат всички усилия за гарантиране на безопасността на полетите и нормалното функциониране на летището. Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимни условия. От летището призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището.

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за днес в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя сайт.