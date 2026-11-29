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Пътната обстановка в Северозападна България и област Монтана е усложнена поради силни снеговалежи, виелици и ниски температури към 29 ноември 2026 г. На прохода Петрохан снежната покривка е 30 сантиметра.

Затруднено е движението в съседните области и по ключови трасета като път Е-79 (между Ботевград, Мездра, Враца и Монтана), където има задръствания и блокирани автомобили. Аварирали тежкотоварни камиони е имало в селата Долно Церовене и Долна Вереница, а също и в село Бели извор в посока Враца- Монтана.

В прохода Петрoхан движението е временно затруднено/блокирано от аварирал тир.

Въведени са ограничения за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица рискови участъци и проходи в страната и региона.

Областно пътно управление (ОПУ) – Монтана и снегопочистващата техника са на терен, като пътищата от републиканската мрежа в областта се обработват срещу заледявания.

От Агенция „Пътна инфраструктура" и „Пътна полиция" съветват шофьорите да избягват пътувания, които не са спешни, да тръгват само с подходящи зимни гуми и да проверяват актуалния статус на трафика предварително на Агенция Пътна инфраструктура или на денонощния телефон 0700 130 20.