В Северозападна България най-много сняг натрупа във Враца и околните села. Според данни на НИМХ снежната покривка в района достига до 35 см, на места тя е и до 50 см. Продължава да вали сняг, а температурите остават под нулата.

На терен работят 7 снегопочистващи машини, както и екипи на общинското предприятие БКС, които извършват ръчно почистване на тротоари и спирки, съобщават от общинската управа. Приоритетно се обработват основните пътни артерии, по които се движи градският транспорт, както и районите около болницата и участъците към важни обществени обекти.

Тролейбусите в областния град временно не се движат поради замръзване на контактната мрежа. По маршрутите и разписанието на тролеите се движат електрически автобуси, но с доста закъснения. С големи закъснения се движат и автобусите по линиите към населените места в общината.

Работата продължава и по четвъртокласната пътна мрежа, където работят 8 снегопочистващи машини. Въпреки усилията на екипите, на места се образуват снегонавявания, които затрудняват движението. Вследствие на усложнената зимна обстановка през нощта са възникнали прекъсвания на електрозахранването в селата Чирен, Девене, Баница, Нефела, Власатица, Мраморен и Бели извор.